Horário político duplica ibope da TV paga

Tributo a Rasi e Wilker. Uma leitura de Pérola, peça de Mauro Rasi que ficou seis anos em cartaz, reuniu cerca de 70 convidados no Projac, anteontem, com Vera Holtz e Emílio de Mello - ambos da montagem original - mais Marcos Caruso, Ana Lúcia Torre, Marcos Veras e Fernanda Souza, sob o comando de Ulysses Cruz. Ao final, Vera aproveitou para ler um texto de José Wilker em homenagem ao amigo, que faria 70 anos. E todos cantaram 'Parabéns'.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda do horário eleitoral: a evasão de público para a TV paga no primeiro dia da propaganda política foi alta, mas o impacto do zapping foi leve para Império. A novela das 9 da Globo somou 30 pontos de média anteontem, ante 32 da terça-feira anterior, na Grande São Paulo, ou seja, a maioria do público voltou à emissora após o fim do horário político.

Brown. O SBT rebate informação publicada nesta coluna de que não vem honrando com o volume de inserções exigido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o filme Voto em Trânsito, estrelado por Carlinhos Brown.

Brown 2. O SBT alega que "é, e sempre foi, cumpridora de todas as inserções obrigatórias exigidas pelo TSE, honrando (...) com suas obrigações inerentes à concessão de radiodifusão". E informa que as inserções em questão "foram solicitadas em regime de cooperação aos veículos".

Brown 3. Globo e Record exibiram o dobro de inserções do mesmo filme que o SBT entre 1.º e 12 de agosto. A coluna procurou o TSE para entender a diferença e os critérios de veiculação, mas não obteve resposta.

A Record promete imagens exclusivas no Domingo Espetacular da espetacular prisão de Roger Abdelmassih. Os repórteres Leandro Santana e Michael Keller estavam no encalço do médico havia 11 dias.

Tony Ramos é convidado de Serginho Groisman no Altas Horas deste sábado: na segunda-feira, dia de seu aniversário, a Globo exibe o filme Getúlio, protagonizado por ele, em razão dos 60 anos do suicídio do presidente, que se completam no domingo.

Segunda-feira tem Emmy. A academia que premia os melhores da TV resolveu fugir das noites de domingo, quando a concorrência com as grandes séries é maior.