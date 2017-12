Hora de dedetizar Brasília e a canalha

Antigamente, as epidemias eram apelidadas a partir de fatos pitorescos ou nomes de personagens públicos, celebridades. Agora, o que se vê são esses aparelhinhos que borrifam nossas mãos com álcool. Estão nos postos de saúde, em bares, restaurantes, lanchonetes, terminais rodoviários, banheiros de aeroportos. Disseram-me que Mick Jagger foi a uma festa aqui em São Paulo e a cada três cumprimentos, dava uma borrifada de álcool na mão.

Quando me contaram essa do Rolling Stone, me veio a lembrança de um pedinte, apertando a campainha de casa em Araraquara, na infância. Era alguém pedindo um copo de água. Coisa comum numa terra quente, tinha dias que se podia “estalar” ovo na calçada.

Corríamos ao filtro, porém minha mãe (e todas as mães) estava vigilante. “Lave a mão.” Lavar a mão significava levar em conta a saúde de quem pedia. Era a caridade cristã. “Coloque o copo em um pires (era comum quem dissesse piri), não se aproxime muito do pedinte, principalmente se ele tossir.” Bastava estender o pires, o pedinte apanhava, sem toque de mãos. Resguardava-se de contágio. A operação terminada, voltávamos para dentro, colocávamos o copo na beira da pia, fervíamos um pouco de água e escaldávamos tudo. Percebam que estou sendo didático, a cartilha do posto de saúde não faria melhor.

Para ferver água, usava-se o ebulidor, algo que desapareceu da vida cotidiana (ao menos da minha). Era uma jarra de louça com uma resistência no fundo. Ligada, a resistência avermelhava e fervia a água. Ai de quem tocasse naquela resistência.

Pobres compravam leite de carroças, que passavam de manhã, vindas das chácaras da periferia. Metade leite, metade água. Ainda assim, sustentava. Mal saía das tetas das vacas e era entregue, portanto o teor de gordura era grande, tanto que havia gente que fazia manteiga e revendia, para ajudar na renda.

Leite A, B ou C? Imaginem, nem se sabia o que era isso. Desnatado, semidesnatado, integral, UHT (estas letras são um mistério para mim), que nada! Lactose? Coisa do futuro. As mães mal apanhavam o leite e levavam a leiteira de ferro ao fogo e ferviam, referviam. Ninguém tomava leite de chácara sem ferver duas vezes. Foi bom, nunca me lembrei de uma diarreia na infância.

As vasilhas nas quais se davam aos pedintes água, leite ou comida, ficavam em um lugar especial nos armários. Preconceito ou precaução? Ou os dois? Havia um senhor que sempre pedia água, no final da tarde. Trabalhava vendendo lenha e trazia o machado nos ombros, eu morria de medo. Minha mãe mandava dar água e café. Eu ficava fascinado, ele apanhava a xícara de café pelo lado oposto da asa, bebia e entregava. Um dia, perguntei: “Por que o senhor pega na xícara assim?”. E ele: “Por que se eu tiver um germe na boca, a xícara fica limpa do lado que vocês tomam”. Achei muito bom aquele homem, um molambento que se preocupava com a gente. Ou ele é que tinha nojo de nós?

Quando embarcávamos no trem para as férias, a minha mãe, com uma flanela embebida em álcool, limpava os bancos, não se sabia quem tinha sentado ali. Depois, ela examinava as toalhinhas do encosto de cabeça, para se certificar se estavam limpas. Estavam, conhecíamos as lavadeiras da estrada de ferro, eram gente boa, cuidadosas, lavavam, passavam, engomavam e, por mínimos deslizes, eram demitidas.

Havia uma categoria odiosa, a dos ficais sanitários, em suas fardas amarelas. Percorriam a cidade, entravam nos quintais (tinham autorização, não precisavam de mandados). Com um martelinho pontiagudo, furavam tudo que era lata que viam pela frente. Até mesmo aquelas que as mulheres tinham separado para fazer caneca, panela, bule, era tudo muito caro. Antecessores dos fiscais da dengue.

Outras vezes, passavam uns caminhões estranhos, fumegando a rua, nunca soube por quê. Independentemente disso, as pessoas morriam de tuberculose, de sífilis, de meningite, de malária, de tétano. Saúde pública era uma m... (meu pai nunca pronunciava a palavra inteira, só ameaçava, ríamos). Igual hoje. Com tais memórias tão vivas, pensei que seria bom hoje fumegar Brasília. Ou apanhar as bombas de Flit (não diga o que é ou denuncia sua idade), que matavam tudo o que era coisa ruim. Imaginaram aspergir Flit sobre esses desarvorados da política? Ou apanhar os martelinhos e abrir buracos nas cabeças desses politiqueiros, tanto os contra (o quê?), como os a favor (do quê?). Eles riem, gargalham. O País nessa situação, e eles riem, desarvorados. Piores que as epidemias, dengue, zika, H1N1, chikungunya. E a gente sem saber se aquele homem que manda cartas e vaza pronunciamentos é um tolo ou só finge que é.