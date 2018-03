Homofobia é tema de leitura no Masp O Masp será palco amanhã de uma leitura dramatizada de Contramão, peça do escritor e critico carioca Luciano Mazza que reflete sobre os ataques homofóbicos realizados por skinheads e neonazifascistas na região da Avenida Paulista. O evento faz parte do projeto Letras Em Cena, que promove leituras de peças teatrais, poesias, cartas, ensaios e contos. Na ocasião, participarãom atores como Débora Duboc, Gustavo Haddad e Rosaly Papadopol, assim como expoentes da nova leva do teatro paulistano. O evento é gratuito e acontece às 19h30. O Masp fica na Avenida Paulista, 1578. Informações pelo telefone (11) 3251-5644.