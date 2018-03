Homicídios locais chegam ao Discovery Marcelo Rezende e Datena podem se defender: nem só de TV aberta vivem os bastidores da Divisão de Homicídios. Com verniz de TV paga, a investigação de assassinatos e as perícias realizadas pelas polícias de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul ganham espaço no Discovery. Em oito episódios, resultado de mais de mil horas de gravação, a série DH - Divisão de Homicídios estreia em 2 de setembro, com produção da Medialand. É a mesma produtora que lançou o Operação de Risco na RedeTV! e hoje faz o Câmera em Ação (Record), Investigação Criminal (Record e A&E), Resgate 193 (Trutv) e Operação Policial (Nat Geo).