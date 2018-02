Homer Simpson diz que gostaria de vir ao Brasil

Na pele do atrapalhado patriarca do desenho animado Os Simpsons, do canal de televisão Fox, Homer Simpson já ganhou um Grammy, viajou ao espaço, foi mascote de beisebol, jogou uma partida de boliche perfeita e quase destruiu e salvou sua Springfield natal em mais de uma ocasião.

Depois de 25 anos e 552 episódios, Homer e sua família estão engrenando a marcha para a 26ª temporada, que começa no domingo, 28, com a morte de um morador de Springfield, e será seguida pela estreia da nova temporada da animação Family Guy, de Seth MacFarlane, na qual os Griffins visitam os Simpsons em Springfield.

Criado por Matt Groening, "Os Simpsons" estreou na Fox em 1989 e é o desenho mais longevo da TV dos Estados Unidos. É também o programa mais assistido no país e transmitido em mais de 100 países, somando uma audiência de 150 milhões de telespectadores por semana.

As aventuras do amante de donuts Homer, da dona de casa Marge, do rebelde Bart, da prodígio Lisa e do bebê Maggie na cidade fictícia de Springfield espelham as mudanças constantes da sociedade norte-americana e foram incorporados à cultura pop da nação.

A 26ª temporada mostrará Marge se arriscando no negócio dos sanduíches, o senhor Burns arrumando uma namorada e perdendo seu dinheiro para Elon Musk, fundador da empresa aeroespacial SpaceX, e Bart se vingando de um novo professor.

Entre os dubladores convidados estão Musk, Jane Fonda, Nick Offerman e Willem Dafoe.

Na véspera da estreia, Homer falou bonito à Reuters (por meio dos roteiristas de Os Simpsons) sobre objetivos familiares, novas amizades e energia nuclear. E diz que gostaria de visitar o Brasil "sem que todo mundo tentasse me matar".

Depois de 552 aventuras, o que vem por aí para você e sua família?

Meu sonho é mandar um de meus filhos para a faculdade. Os outros dois, que se virem.

Algum lugar que ainda não visitou e gostaria de conhecer?

Gostaria de ir ao Brasil uma vez sem que todo mundo tentasse me matar.

Que celebridade você gostaria que visitasse Springfield?

A Fada dos Donuts, se existir tal divindade.

Ouvi dizer que você se encontrou recentemente com os Griffins, de "Family Guy". É o começo de uma nova amizade?

Sim, temos ótimos amigos novos que nunca mais veremos.

Seus filhos Bart, Lisa e Maggie acumularam uma quantidade razoável de momentos notáveis, desde ser um membro da Mensa (sociedade que reúne pessoas com altos quocientes de inteligência do mundo) até destruir a Escola Primária de Springfield e tentar cometer um homicídio. O que você espera que cada um se torne no futuro?

Espero que quando o menino for para a cadeia, como certamente irá, que seja por um crime leve. Espero e rezo muito para que Maggie aprenda a falar. E Lisa adoraria ser presidente. Eu adoraria morar na Casa Branca, onde o chef tem que fazer costeletas de porco quando você quiser!

Se o chefe de polícia Wiggum colocasse uma arma em sua cabeça e o fizesse escolher entre donuts e seus filhos, o que você faria?

Não me preocuparia, porque ele teria se esquecido de carregar. A propósito, os chefes de polícia fazem isso onde Você vive?

Você passou muitos anos trabalhando no Setor 7G da usina nuclear de Springfield. O que pensa da energia nuclear? Comeria sushi do Lago Springfield??

A energia nuclear me deu uma cor verde saudável, até de noite. Eu não comeria sushi de lugar nenhum depois de quase ser morto por um baiacu.