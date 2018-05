Homens tentariam matar Joss Stone Dois homens foram presos perto da casa de campo de Joss Stone por suspeita de conspiração para roubar e matar a cantora. A informação foi divulgada ontem pela polícia local. Os homens de mais ou menos 30 anos, que foram identificados como vindos de Manchester, no noroeste da Inglaterra, foram detidos na manhã de segunda-feira perto da casa de Joss em Cullompton, sudoeste do país. A policia não confirmou a reportagem publicada no The Sun, que alegava que os suspeitos carregavam espadas, uma corda e um saco para transportar um corpo, assim como mapas e fotos aéreas da propriedade dela, que tem um patrimônio de mais de R$ 23 milhões.