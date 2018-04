Homens armados roubam quadro de Dalí de museu holandês

Homens armados roubaram dois quadros de um museu holandês nesta sexta-feira, um deles de autoria do pintor espanhol surrealista Salvador Dalí, informou a polícia.

Alguns ladrões mascarados entraram no Museu Scheringa de Arte Realista em Spanbroek, um vilarejo ao norte de Amsterdã, por volta do meio-dia na sexta-feira e levaram duas pinturas da parede, ameaçando funcionários do museu com uma arma, divulgou a polícia em comunicado.

Os quadros roubados foram uma obra de Dalí de 1941 intitulada "Adolescence" e uma de 1929 do pintor polonês Tamara de Lempicka, nomeada "La Musicienne". Ambas as pinturas eram de propriedade do museu holandês.

Os ladrões fugiram com as pinturas em um carro preto pequeno, segundo a polícia.