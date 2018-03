Homenagens para Clarice Lispector

"Clarice tem uma posição na literatura brasileira de extremo destaque e a cada ano novos leitores descobrem sua obra", diz Paulo Rocco, que edita sua obra. Para março de 2013, ele planeja o lançamento de Clarice e Seus Quadros, com ensaio do crítico português Carlos Mendes de Souza sobre o trabalho de pintura da escritora, bem como sua relação com os quadros que comprava ou ganhava.

A programação desta edição da Hora de Clarice está mais robusta que a de 2011 e a tendência é que cresça a cada ano, com novas adesões aqui e em outros países. Em São Paulo, a primeira atração é para crianças.

Sábado, às 16 h, na Livraria da Vila do Shopping Pátio Higienópolis, haverá contação de história. O livro escolhido foi Como Nasceram as Estrelas. No dia seguinte, no mesmo horário, na Vila do Shopping JK e na Saraiva do Morumbi, o tema será A Vida Íntima de Laura.

No Rio, amanhã, das 11h às 13h, Teresa Montero, uma das biógrafas da escritora, comanda passeio por lugares frequentados por Clarice no centro da cidade. Às 18 h, haverá bate-papo e leitura dramatizada com a atriz Beth Goulart, que interpretou Clarice no teatro. Além dela, estarão na Livraria da Travessa do Shopping Leblon Teresa Montero e a psicanalista Daisy Justus. No Instituto Moreira Salles, às 17 h, será apresentado, para crianças a partir dos 3 anos, espetáculo de bonecos baseado em O Mistério do Coelho Pensante e em Como Nasceram as Estrelas.

Domingo, também no Rio, fãs se reúnem no Jardim Botânico para um sarau, às 10 h, quando serão lidas crônicas de A Descoberta do Mundo. Às 11 h, haverá outro passeio guiado por Teresa, ali mesmo no Jardim Botânico, seguido da inauguração dos bancos cunhados com frases da autora de A Hora da Estrela. A programação continua até às 16 h, com contação de histórias e outras atividades infantis - que será o forte também em outras capitais neste fim de semana.

O grande dia. Segunda-feira, 10, concentra as atrações para o público adulto. Em São Paulo, há três opções para as 19 h. Na Cultura do Conjunto Nacional, o compositor e professor de literatura da USP, José Miguel Wisnik, fala sobre Laços de Família e A Legião Estrangeira. Na Livraria da Vila da Vila Madalena, Juliana Silvia Loyola faz a palestra O Narrador na Obra Infantil de Clarice Lispector em Texto e Imagem. E na Cultura do Shopping Bourbon, o lado jornalista da autora será abordado por Aparecida Nunes, que acaba de lançar Clarice Jornalista (Rocco), e por Nadia Battella Gotlib, organizadora de Clarice Fotobiografia (Edusp e Imprensa Oficial).

No Rio, o crítico Silviano Santiago, que é também colunista do suplemento Sabático, do jornal O Estado de S.Paulo, fala na Academia Brasileira de Letras, a partir das 17h30, sobre ficção de Clarice. Ele focará a relação dela com a política. Ao seu lado, Eduardo Portella, que conviveu com a escritora, dará um testemunho.

Encerrando a programação, o Instituto Moreira Salles promove, no Rio, na terça-feira, 11, às 20h, o concerto Outra Hora da Estrela, com Jussara Silveira, Bebê Kramer, Marcelo Costa e Muri Costa.

