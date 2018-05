Homenagem,depressão e música

Foi bonita a festa, pá. Em especial pelo que os franceses chamam de "cadre" - o ambiente. É lindo este Theatro José de Alencar, com sua arquitetura e seus jardins de Burle Marx, transformado em sede do Cine Ceará. O Cine São Luiz, que abrigou o festival durante tantos anos, está em reforma. Bonita também a singela homenagem à atriz Giulia Gam, clean e elegante em seu vestido branco e bastante emocionada porque aquela era a primeira vez que subia a um palco para receber tributo por sua carreira. Em seguida, rolou a primeira noite de competição.

O que se viu? Um filme paranaense chamado O Coro, de Werner Schumann (não confundir com o gaúcho Werner Schunemann, diretor e ator). Schumann reúne personagens angustiados para ensaios do coral da 9ª Sinfonia de Beethoven. O engraçado (se graça há) é que tanta tristeza gravita em torno de uma peça baseada na Ode à Alegria, de Schiller, musicada por um Beethoven já surdo. Paulo (Emanuel Martinez) é o maestro cuja mãe está moribunda. Francisca (Célia Ribeiro) chega a minúsculo apartamento, com sua mala enorme, e não consegue se relacionar com as pessoas. Antonia (Silvia Monteiro) tem medo da solidão e da velhice e procura companhia de garotos de programa. Salomão Benner (Paulo Barato) busca incessantemente um certo Beckett ao telefone, mas seu Godot nunca aparece.

Não faltam ideias a este filme que tenta medir a dança da existência humana pelo contraponto de uma das mais altas realizações musicais da humanidade. É filmado em preto e branco e busca enquadramentos e angulações pouco banais. Enfim, busca com certo afã o selo "filme de arte", com seus cacoetes, o que sem dúvida o prejudica. Parece procurar, no fundo, mais a respeitabilidade artística do que o fundo do ser dos seus personagens. Estes acabam por se mover num universo um tanto esquemático, em que as teses sobre sua existência já foram definidas a priori e eles aparecem na tela apenas para confirmá-las.

Schumann, disse, a propósito, que o seu era um filme diferente: "Em geral os personagens entram em conflito uns com os outros; em O Coro, os conflitos são dos personagens consigo mesmos". É verdade, mas essa percepção não basta para fazer cinema convincente. É preciso que essa divisão interna dos personagens se expresse de maneira exterior e atinja o público. A artificialidade com que os conflitos são apresentados não ajuda. Acabam sendo notas dissonantes num filme que usa a grande música como pretexto.

NOTAS

Júri internacional

Bom corpo de jurados no Cine Ceará: a atriz Denise Dummont, a ensaísta francesa Sylvie Pierre, o diretor argentino Santiago Loza, o produtor chileno Daniel de la Vega e o espanhol Jaime Boix Martinez, do IberMedia,

Sem Bim Bom

Aliás, Denise Dummont disse que teve de retirar a música Bim Bom do filme em homenagem ao seu pai, Humberto Teixeira. João Gilberto não autorizou. São 5 segundos de imagem e 15 de som.

Juazeiro, Juazeiro

Lira Neto, biógrafo de Padre Cícero, disse que o grande filme sobre o seu personagem ainda não apareceu. "Talvez seja o de Sérgio Machado, que está adaptando meu livro", disse, Machado é diretor de Cidade Baixa.