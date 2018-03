HOMENAGEM AO BRASIL EM LISBOA O diretor Hector Babenco e o ator Jardel Filho serão homenageados no 3.º Festival de Cinema Itinerante de Língua Portuguesa, que ocorrerá entre 9 e 16 de maio em Lisboa. A exibição de Pixote - A Lei do Mais Fraco, filme dirigido por Babenco em 1981 que tem Jardel Filho no elenco, será o destaque do tributo. Mais ainda, o ator brasileiro, morto em 1983, será homenageado com as projeções dos clássicos Terra em Transe e Macunaíma. O festival português, que também levará o ator Joel Barcellos como convidado especial, será aberto com o filme VIP's, protagonizado por Wagner Moura, e encerrado com Amanhã Nunca Mais, de Tadeu Jungle. / EFE