Homenagem a Schoenberg Sob a regência do maestro francês Guillaume Bourgogne e com participação da soprano francesa Sylvie Robert e do tenor brasileiro Tiago Pinheiro, o grupo de música contemporânea da EMESP Tom Jobim interpreta hoje Pierrot Lunaire, de Arnold Schoenberg, uma das obras que inaugurou a música moderna e que completa 100 anos. O concerto acontece às 21 horas, no Sesc Belenzinho (Rua Padre Adelino, 1.000, tel. (11) 2076-9700). Composta em 1912, a obra foi encomendada pela atriz Albertine Zehme. O concerto traz ainda duas peças de Anton Webern: Cinco Canções Sagradas, op. 15, e Cinco Cânones Sobre Textos Latinos, op. 16.