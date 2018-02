Homenagem a Renata Pallottini A peça Chocolate Amargo estreia hoje, às 20 horas, no Teatro Sérgio Cardoso, em comemoração aos 60 anos de carreira da escritora e dramaturga Renata Pallottini, ganhadora do prêmio Jabuti em 1997. Dirigida por Pedro Vieira, a montagem é baseada no livro homônimo de poesias da autora e retrata sua visão de mundo. Esta é a primeira adaptação de uma obra de Renata para o teatro - um tributo aos 81 anos da poetisa, uma das principais em atividade no Brasil. O espetáculo fica em cartaz na sala Paschoal Carlos Magno do Teatro Sérgio Cardoso, que fica na Rua Rui Barbosa, 153, tel. 3288-0136,