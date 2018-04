Homenagem a Luiz Gonzaga atrai 200 mil em São Paulo

Ontem, o irrequieto Antonio Nóbrega tocou violino de joelhos e desceu do palco para dançar com o público. Sem reclamar, os seguranças fizeram escadinha para ajudá-lo a voltar ao microfone. ?São Paulo é a cidade de muitos nordestinos e faltava um evento como esse. Luiz Gonzaga soube entender a música do sertão e trazê-la para os grandes centros?, disse o multi-instrumentista pernambucano.

Alceu Valença encerrou o evento, ontem, com um show misturando acordes de guitarra e sanfona. ?Gonzagão foi o primeiro a difundir a música nordestina dos emboladores e repentistas. Ele teve o papel relevante de fazer o Brasil olhar para dentro?, disse Valença.

Repertório de outros nordestinos ilustres fizeram parte do espetáculo, como Jackson do Pandeiro e Sivuca. O evento ainda teve a sanfona de Dominguinhos, a voz potente de Elba Ramalho, a inovação do Cordel do Fogo Encantado, a simplicidade da Banda de Pífanos de Caruaru e o repente da dupla Caju & Castanha. No sábado, o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), subiu ao palco com Dominguinhos. Eles cantaram ''Baião Número 1''. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.