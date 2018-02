Homenagem a J.Jota de Moraes A Sociedade de Cultura Artística realiza hoje uma homenagem ao jornalista e crítico musical J. Jota de Moraes, morto na semana passada, vítima de insuficiência respiratória, aos 69 anos. Uma missa de sétimo dia será realizada a partir das 19 horas na Igreja São Luiz Gonzaga (Av. Paulista 2.378). Nascido em Itapetininga, no interior de São Paulo, J. Jota foi crítico do Jornal da Tarde de 1972 a 2003. Foi também programador e conselheiro artístico da Cultura Artística, sociedade com a qual mantinha colaboração por meio de textos feitos para os programas de concertos. Escreveu dois livros - O Que É Música e A Música da Modernidade.