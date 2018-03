Homenagem a Israel gera polêmica em Salão do Livro de Paris

A homenagem feita a Israel no Salão do Livro de Paris, a ser inaugurado nesta quinta-feira pelo presidente israelense, Shimon Peres, causou grande polêmica e provocou o boicote de inúmeros países árabes e até mesmo de alguns escritores israelenses ao evento, em protesto contra a política de Israel nos territórios palestinos. Israel é o convidado de honra do maior evento literário da França, visitado por cerca de 200 mil pessoas, por ocasião do 60° aniversário da criação do Estado hebreu. Participam das homenagens 39 escritores israelenses. Após o apelo de boicote lançado pela Liga Árabe, inúmeros países, incluindo o Líbano, tido como o bastião da língua francesa no mundo árabe, decidiram não participar do evento. "Todos os países árabes francófonos, como a Tunísia, a Argélia e o Líbano declararam que deixarão seus estandes vazios", informou à BBC Brasil a assessoria de imprensa do Salão do Livro de Paris. "O Marrocos não declarou oficialmente o boicote, mas sabemos que o país também não participará", diz a assessoria. Outros países árabes que não tinham pavilhões oficiais, como o Irã, o Iemen, a Arábia Saudita e Omã também boicotam o evento, como ainda a União dos Escritores Palestinos e associações de editores egípcios, argelinos e marroquinos. Literatura O Sindicato Nacional da Edição da França, que organiza o salão, ressalta que "é a literatura israelense que está sendo homenageada e não o Estado de Israel". O presidente Shimon Peres, em visita oficial à França desde segunda-feira, lamentou o boicote e disse que os escritores que não participam "estão punindo a si mesmos". "Sou contra o boicote dos livros. Eles são feitos para despertar a reflexão, para tentar unir idéias", declarou Peres após um encontro com o presidente francês, Nicolas Sarkozy. Como Sarkozy participa de uma reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas, a ministra da Cultura, Christine Albanel, deve inaugurar o salão ao lado de Peres. O evento ocorre sob fortíssimo esquema de segurança. Os visitantes terão de passar por detectores de metal e terão seus pertences vasculhados. Além de autores árabes, alguns escritores israelenses, poucos, no entanto, como o poeta Aaron Shabbtaï, também boicotam o salão. "Será uma ocasião para Israel fazer propaganda e se apresentar como um Estado que tem uma cultura e esconder que eles estão cometendo crimes terríveis", disse Shabbtaï. No entanto, mesmo autores isralenses críticos em relação à política de seu país participam do salão e criticam o boicote. Um dos mais famosos escritores israelenses, Amoz Oz, disse que "os que estão boicotando o salão não se opõem à política israelense, mas sim à existência do Estado de Israel". O Salão do Livro de Paris ocorre até o dia 19 de março. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.