Homenagem a Glauco: sites de HQ convocam cartunistas

Sites sobre histórias em quadrinhos e que reúnem ilustradores em bate-papos sobre a profissão estão cheios de mensagens após a notícia da morte do cartunista Glauco, que trabalhou por décadas na Folha de S. Paulo. Aos 53 anos, Glauco foi assassinado na madrugada desta sexta, 12. Seu filho Raoni, de 25 anos, também foi morto.

Veja também:

Corpos de Glauco e seu filho chegam ao local do velório

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira repercussão da morte de Glauco

Conheça a obra do cartunista no site oficial

Veja a galeria de fotos de Glauco

DANIEL PIZA: Uma lágrima para Glauco

O site Universo HQ convocou cartunistas de todo o país para prestar uma última homenagem a Glauco, criando e postando uma charge sobre ele no blog do site. Mais de 40 já estão lá, muitas delas lembrando o traço inconfundível do cartunista.

No texto de abertura, o conhecido site de notícias de quadrinhos explica que "a notícia da morte do cartunista Glauco Villas-Boas e de seu filho Raoni derrubou todo mundo que ama quadrinhos neste País. Não dá pra imaginar não termos mais as tiras de Geraldão, Casal Neuras, Geraldinho, Doy Jorge, Zé do Apocalipse, Dona Marta, Nostravamus e tantos outros personagens impagáveis. Mas, pelo que conhecia do Glauco, o melhor jeito de lembrar dele é ler seus quadrinhos".

Confira: Universo HQ

Outros sites que reúnem ilustradores em bate-papos estão cheios de mensagens sobre a morte do cartunista. Clique aqui e leia o IlustraGrupo e o ImagoDays.