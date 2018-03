Homenagem à atriz Lélia Abramo Hoje, a partir das 19 horas, o Teatro de Arena Eugênio Kusnet (R. Teodoro Baima, 94, tel. 3256 -9463) promove homenagem ao centenário de nascimento de Lélia Abramo. Na cerimônia haverá leitura dramática de poemas de Maiakovski e trechos da autobiografia Vida e Arte - Memórias de Lélia Abramo. O Coral Luther King participará cantando a música Bella Ciao. O tributo ainda inclui um vídeo com imagens e a dramaturgia do Núcleo 184, que apresentará fragmento da peça Rosa Vermelha, de Dulce Muniz. Ainda este mês haverá na Cinemateca ciclo de filmes com participação de Lélia e mostra de fotos, cujos horários e datas ainda serão divulgados.