Homenagem a Alicia Alonso em Londres

O Royal Ballet de Londres prestará homenagem, sexta-feira, à bailarina e coreógrafa cubana Alicia Alonso. O tributo faz parte das comemorações antecipadas do aniversário de 90 anos da artista. A companhia de dança britânica dedicará à fundadora do Ballet Nacional de Cuba a primeira parte do programa de sua temporada, com Temas e Variações, espetáculo criado especialmente para ela pelo coreógrafo norte-americano de origem russa George Balanchine. Alicia Alonso, considerada uma das maiores bailarinas de todos os tempos, deve comparecer à homenagem, que será realizada no Covent Garden, com participação do cubano Carlos Acosta. / AFP