Homem que perseguia Jodie Foster é preso em Los Angeles

Michael Smegal, de 42 anos, que mandou cartas com ameaças à atriz ganhadora do Oscar Jodie Foster durante anos, foi preso na terça-feira, 11, acusado de enviar em dezembro uma ameaça de bomba ao aeroporto Van Nuys, em Los Angeles. Smegal mandou mais de 100 cartas a celebridades, executivos, aeroportos e outros locais de Los Angeles, de setembro de 2007 a janeiro de 2008, segundo depoimento juramentado. Praticamente idênticas, as cartas continham referências à atriz. Foster, que ganhou o Oscar duas vezes - a primeira vez em 1988, por Acusados -, recebe cartas anônimas de Massachusetts desde 2004. Smegal é de Holliston, em Massachusetts. Em 2005, ele admitiu à polícia que era o remetente das cartas e prometeu parar, ainda segundo o depoimento. Se for condenado, Smegal poderá passar até 10 anos na prisão, seguidos de três anos de liberdade condicional e uma multa de US$ 250 mil (R$ 423 mil).