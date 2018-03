Homem mais alto do mundo ganha bicicleta sob medida

Leonid Satdnyk, considerado o homem mais alto do mundo pelo Livro Guinness de Recordes Mundiais, ganhou uma bicicleta feita sob medida. O ucraniano de 37 anos e 2,57m, começou a crescer rapidamente depois que uma operação no cérebro, aos 14 anos, estimulou sua glândula hipófise. Na época, o ucraniano sofria de hidrocefalia, o acúmulo anormal e excessivo de líquido dentro do cérebro. Até então, o título de homem mais alto do mundo pertencia ao chinês Bao Xishun, que mede 2,36m. Foto: Reuters Filho de pais de estaturas medianas (1,73m e 1,52m), Satdnyk mora numa pequena cidade que fica a 209 km da capital, Kiev. Quando se formou em veterinária, ele media 2,03m. Para ir ao trabalho, ele usava uma bicicleta que foi logo foi substituída por um ônibus. Pouco tempo depois ele já não cabia no veículo e começou a usar a charrete da família para se locomover. Foto: Reuters Satdnykdesistiu da carreira de veterinário há seis anos por falta de calçados. Ele não tinha dinheiro para comprar sapatos do seu tamanho (64) e acabou tendo uma ulceração nos pés causada pelo frio. Atualmente ele cuida do gado e cultiva verduras e legumes na fazenda da família. Foto: Reuters O ucraniano, no entanto, ainda terá de crescer mais 15 cm se quiser bater o homem mais alto do mundo em toda a história. O americano Robert Wadlow media 2,72m quando morreu, em 1940. (Com BBC Brasil e Reuters)