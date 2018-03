Homem leiloa a própria vida na Austrália Um homem na Austrália está leiloando a própria vida -- sua casa, seu emprego, suas roupas e seus amigos -- no site eBay, depois que seu casamento acabou. Ele diz que quer uma vida nova. "É hora de mudar. Um começo totalmente novo. Quero ver aonde a vida me leva", disse Ian Usher, de 44 anos, a uma rede de TV australiana, na terça-feira. Usher disse que leiloaria sua vida como "um pacote" com sua casa em Perth, no oeste da Austrália, avaliada em cerca de 385 mil dólares. "Olá, meu nome é Ian Usher, e eu enjoei da minha vida! Você pode ficar com ela, se quiser!", diz ele em seu site (www.alife4sale.com), que tem um link para fazer lances no eBay. Usher disse que o leilão, que começa em 22 de junho, inclui não só a sua casa, um carro, uma moto, um jet ski e um spa, mas também seus "grandes amigos" e um emprego em uma loja de tapetes em Perth por um período de teste de duas semanas. "Quando acabar, vou só sair pela porta da frente, pegar minha carteira, meu passaporte e começar uma vida nova", disse ele. Usher disse que sua ex-mulher ficou sabendo do leilão. "O último comentário dela foi: 'para mim, parece meio louco"'. (Reportagem de Michael Perry)