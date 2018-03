Homem é morto durante pré-festa do Grammy

Um homem morreu em uma troca de tiros do lado de fora da boate Supperclub, no coração de Hollywood, em Los Angeles, no último sábado à noite, durante uma "pré-festa" da cerimônia do Grammy, informaram o representante do estabelecimento e a polícia.

O tiroteio envolveu pelo menos dois indivíduos, relatou a porta-voz da polícia local, Nuria Vanegas. A identidade da vítima não foi divulgada. O homem baleado não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Os rappers Wiz Khalifa, Schoolboy Q e Snoop Dogg estavam na festa. Wiz Khalifa e Schoolboy Q disputam o Grammy de melhor álbum de rap com o popular Eminem e o australiano Iggy Azálea.