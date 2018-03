Homem é condenado por morte de ator de 'Harry Potter e o Enigma' Um homem foi considerado culpado nesta quarta-feira por esfaquear até a morte um ator adolescente que atuou no próximo filme Harry Potter a ser lançado. Rob Knox, de 18 anos, morreu após levar cinco facadas do lado de fora de um bar em Sidcup, sudeste de Londres, em maio de 2007, enquanto tentava proteger seu irmão mais novo Jamie, de 17 anos. Karl Bishop, de 22 anos, foi considerado culpado pelo assassinato, de acordo com a Press Association. Do lado de fora do tribunal, a mãe do ator, Sally Knox, falou de sua perda e prometeu lutar pelo fim dos crimes com faca, um grande problema que afeta jovens na Inglaterra. "Trabalharemos para ter certeza que sua morte não terá sido em vão, continuando com nosso trabalho contra os crimes com faca", disse. "Estamos imensamente aliviados que a justiça foi feita, embora não há nada que possa compensar o destruidor sentimento de perda", disse o pai de Rob, Colin. Bishop, que receberá a sentença na Corte Criminal Central na quinta-feira, poderá ser condenado à prisão perpétua. Ele não mostrou qualquer reação ao receber a condenação do júri. Mais cedo, ele havia se recusado a deixar a cadeia para ouvir o processo. O tribunal ouviu que Bishop esteve envolvido em uma briga com Knox no mesmo bar na semana anterior ao crime. Na semana seguinte, ele retornou ao local mas foi impedido de entrar, e acabou se envolvendo em uma nova confusão com Knox e seus amigos. Bishop retornou para casa e pegou duas facas de cozinha. No caminho de volta ao bar, ele cruzou com Jamie Knox, e Rob saiu correndo do bar quando soube que Bishop estava do lado de fora. Foi então quando o ator acabou esfaqueado até a morte. Knox fez uma pequena participação como Marcus Belby no próximo filme "Harry Potter e o Enigma do Príncipe". (Reportagem de Michael Holden e Stefano Ambrogi)