'Homem de Ferro 3' é visto por 3,4 milhões no Brasil Até sexta-feira (3), "Homem de Ferro 3", estrelado por Robert Downey Jr., já tinha somado 3,4 milhões de espectadores no Brasil. Lançado em 1.223 salas em 26 de abril, o terceiro filme do herói da Marvel também foi o mais visto no fim de semana de estreia e arrecadou R$ 25,5 milhões (16% superior em relação a "Vingadores - The Avengers"), recorde para a história da Disney no País. No feriado de 1.º de maio, a produção também ultrapassou os US$ 3 milhões internacionalmente.