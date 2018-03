Homem britânico é preso por atacar ovelhas sexualmente Um britânico foi preso sob suspeita de ter feito uma série de ataques sexuais a ovelhas, disse a polícia londrina nesta sexta-feira. O homem de 27 anos foi preso em sua residência em Dulwich, no sul de Londres. Ele também era procurado por posse de drogas com a intenção de traficar. Detetives disseram que a prisão veio depois de acusações feitas contra ele em maio e junho. "Dois homens disseram que viram um homem molestando as ovelhas em um campo, enquanto corriam em Botany Bay Lane, em Chislehurst", afirmou a polícia em nota. "Um incidente semelhante foi reportado à polícia por um empregado de um estábulo na área." Segundo informações da imprensa o homem havia sido proibido de visitar áreas rurais enquanto as autoridades conduziam a investigação. (Reportagem de Michael Holden)