Homem-bolha bate recorde com 50 pessoas em parede de sabão

Um recorde bizarro foi atingido nesta sexta-feira, 23, no Museu de Ciências de Londres, no Reino Unido. O homem conhecido como "Samsam Homem-bolha", Sam Heath, envolveu 50 estudantes ingleses em uma gigante bolha de sabão e quebrou o recorde anterior de "mais pessoas dentro de uma bolha", que era de 42 pessoas. Samsam entrou para o Guinness Book. Heath segura grande aro com superfície de sabão e água em Londres. Foto: Andy Rain/EFE