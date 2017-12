Homem atual foge de estereótipos, segundo estudo da Discovery É cada vez maior a presença do homem interessado em compartilhar as tarefas do lar e se livrar da sina de repetir os passos dos pais. As novas tendências do comportamento masculino são evidenciadas por um mapeamento ao qual o Estado teve acesso exclusivo, feito pelo grupo Discovery, a partir de resultados de grupos de pesquisa qualitativos e questionários quantitativos, com mais 5 mil homens de 18 a 50 anos, de todos os nichos, na Argentina, Colômbia, México e Brasil, onde 1.250 homens foram ouvidos.