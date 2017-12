Homem arrasta ônibus com as orelhas no Reino Unido

O "Hércules" britânico Mangit Singh tentou nesta quinta-feira, 7, quebrar um recorde mundial ao tentar puxar um ônibus de dois andares usando somente as orelhas. A tentativa acontece no Dia Mundial dos Recordes do Guinness. Conhecido como "homem de ferro", Singh diz ter batido 28 recordes mundiais, nem todos usando suas orelhas. Mas dessa vez "Hércules" não conseguiu superar a marca. Aos 57 anos, o homem que nasceu na Índia já puxou um pequeno jato com as orelhas. Para ele, "é tudo uma questão de controlar a mente".