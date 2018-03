Homem arranca cabeça de imagem de Hitler em museu de Berlim Um homem arrancou neste sábado a cabeça de uma polêmica estátua de cera de Adolf Hitler na abertura do museu Madame Tussauds, em Berlim, informou a polícia. Minutos após a abertura do museu, um alemão de 41 anos passou por dois seguranças que guardavam a obra. "Então ele subiu na figura e arrancou sua cabeça", disse um porta-voz da polícia. A polícia foi alertada e deteve o homem, que não resistiu à prisão. Ele está sendo acusado de agressão e dano à propriedade. A estátua de cera de um Hitler carrancudo em um bunker durante os últimos dias da sua vida foi criticada como sendo de mau gosto. Uma apresentação à imprensa do novo museu Madame Tussauds, na quinta-feira, foi ofuscada por uma revolta contra a exibição. Críticos disseram que era inapropriado exibir uma imagem do ditador nazista, que iniciou a Segunda Guerra Mundial e ordenou a exterminação dos judeus da Europa, em um museu no qual ele aparecerá ao lado de celebridades, pop stars, estadistas e heróis do esporte. Cerca de 25 pessoas passaram cerca de quatro meses construindo a obra de arte, usando mais de 2.000 fotos e outros materiais de arquivo e também guiadas por um modelo do "Fuehrer" da franquia de Londres do Madame Tussauds. Na Alemanha, é ilegal mostrar símbolos nazistas e obras de arte exaltando Hitler. A peça foi isolada para impedir que visitantes tirassem fotos ao lado do monumento. Placas discretas pediam que os visitantes não tirassem fotos com a estátua de Hitler, "por respeito a milhões de pessoas que morreram durante a Segunda Guerra Mundial". Instituições como a fundação para o Memorial do Holocausto classificaram a idéia de exibir a imagem como de mau gosto, dizendo que a estátua foi colocada no museu para gerar negócio. (Por Paul Carrel e Sabine Ehrhardt)