Homem-Aranha terá novo Diretor O musical da Broadway Spider-Man: Turn off the Dark, que desde o ano passado enfrenta diversos problemas de segurança, contratou o veterano diretor Paul Bogaev. A informação foi divulgada ontem por Rick Miramontez, porta-voz do espetáculo, e Bogaev vai se juntar a Bono Vox e The Edge, da banda irlandesa U2, para melhorar a qualidade da música da produção que custou US$ 65 milhões. A estreia do musical sobre o Homem-Aranha está prevista para 15 de março. A obra já foi adiada por várias vezes depois que uma de suas protagonistas abandonou o cargo e diversos atores foram hospitalizados em consequência de acidentes ocorridos durante os ensaios. / AP