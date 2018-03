Homem Aranha inaugura canal em 3D no Now A Net fecha o ano com uma façanha que vinha sendo ensaiada só para o início de 2013: há tempos em negociação com estúdios e distribuidoras para abrir um canal de filmes em 3D no Now, sua plataforma de vídeo sob demanda, a operadora lançou ontem mesmo o primeiro título com essa tecnologia. Homem Aranha 4 inaugura não só o canal de TV pioneiro em 3D no Brasil, como marca também o início de uma nova era na indústria do audiovisual local. Até aqui, filmes em 3D em domicílio eram vistos apenas via Blu-Ray. Pelo Now, é possível ter o 3D em casa por meio digital. O custo da locação é R$ 12,90 por 24 horas e vale, claro, apenas para quem tem televisor compatível com 3D.