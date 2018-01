'Homem-Aranha' francês escala arranha-céu de Hong Kong O escalador Alain Robert, conhecido como "Homem-Aranha", escalou na terça- feira um hotel de luxo de 45 andares em Hong Kong para chamar atenção à questão do aquecimento global. Essa foi a terceira escalada do francês na metrópole cheia de arranha-céus. Depois de escapar da polícia da cidade, que recebeu a denúncia de que poderia haver uma escalada num local desconhecido, Robert, de 45 anos, subiu o hotel Four Seasons vestindo uma camisa branca e sem nenhum equipamento de segurança, usando apenas as próprias mãos. Enquanto ele subia pelo prédio, veículos de emergência e vans da polícia estavam a postos. Os bombeiros inflaram um grande colchão de segurança abaixo do "Homem-Aranha". Uma grande multidão olhava para cima e suspirou quando o escalador cabeludo escorregou em um ponto da subida, recuperando o equilíbrio logo depois. "Ele é totalmente louco, é muito perigoso", disse Jakob Mense, uma das pessoas que testemunharam a escalada. "Quando o tempo está assim, tudo bem. Mas, se estivesse ventando ou chovendo, seria inacreditavelmente difícil e poderia matá-lo", disse John Chan, que colaborou com a biografia do "Homem-Aranha" recentemente lançada. Antes da subida, Robert disse que queria enfatizar a necessidade de uma ação internacional conjunta para conter o aquecimento global. "Temos de fazer o mundo entender que, agora, não temos mais tempo e precisamos agir imediatamente", disse Robert, que tem um site na Internet: http://www.thesolutionissimple.org. O francês foi detido pela polícia de Hong Kong por pouco tempo, sendo liberado mais tarde, disse seu advogado, John Pickavant. Em, fevereiro, o "Homem-Aranha" escalou o Edifício Itália, em São Paulo, após duas tentativas frustradas. Ele desceu e subiu o prédio de 151 metros de altura em pouco mais de uma hora. Robert já escalou mais de 80 dos prédios mais altos do mundo, incluindo a torre Eiffel em Paris, as torres Petronas na Malásia e o edifício mais alto da China, o Jin Mao Tower, de 88 andares, que fica em Xangai. (Reportagem de James Pomfret)