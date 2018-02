Homem 'apaga' propaganda feminina

Dueto. Boa parceira de Cláudia Abreu em Cheias de Charme, Titina Medeiros entra em cena na atual novela das 7 como a depiladora a quem Pamela Parker encomendará o autêntico estilo brasileiro de depilação: no ar, na próxima segunda-feira, em Geração Brasil.

Bola. Nem todo futebol do ano a ser explorado em roteiros de ficção depende da Copa. Ficará para depois do Mundial o desenvolvimento de um novo projeto de série de comédia na Globo, no universo das chuteiras.

Bola 2. Gigantes, nome da série em questão, envolve o diretor Maurício Farias, seu irmão, Lui Farias, e os roteiristas Bernardo Guilherme e Marcelo Gonçalves, que estiveram com Maurício em A Grande Família.

Walter Carvalho dedicou ao diretor José Luiz Villamarim e ao roteirista George Moura o prêmio de melhor fotografia recebido da Associação Brasileira de Cinematografia (ABC), por seu trabalho na série O Canto da Sereia, da Globo. Com mais de 70 prêmios no cinema, o diretor de fotografia pode dizer que esse foi seu primeiro troféu via TV.

Aliás, Walter Carvalho tomou gosto pela tela menor e agora grava, na Argentina, o remake de O Rebu, novamente com Villamarim. Além da direção de fotografia, ele assinará parte da direção da trama.

A câmera Hexacopter, instrumento aéreo, da BBC, foi mimo usado pela rede na série Soccer Cities, que chega à tela da BBC World News em junho. O mapa do programa inclui Rio, Salvador, Brasília, Manaus, Salvador e Recife, cidades que servirão como sede da Copa.

O Além do Peso, reality da Endemol Brasil na Record, continua bem na fita de audiência do Programa da Tarde e já motiva mais uma temporada do formato.

Ainda na Record, outro título que emenda nova temporada na primeira é a série Milagres de Jesus. A segunda safra de episódios começa a valer no dia 28.

Maurício Meirelles, do CQC, começa a gravar hoje seu talk show, reservado à web: Tosco Show se ocupará de anônimos nas ruas.