Homem acha cartão postal de Tolkien 'de valor inestimável' Um trabalhador em demolições que estava retirando uma lareira da antiga residência do autor de "O Senhor dos Anéis", J.R.R. Tolkien, encontrou por acaso um cartão postal de 1968 endereçado ao escritor e espera vendê-lo por uma pequena fortuna. Stephen Malton, gerente da Prodem Demolition, de Bournemouth, no litoral sul da Inglaterra, estava trabalhando na casa na vizinha cidade de Poole, antes de ela ser demolida para dar lugar a uma nova obra. "Antes de demolir uma casa, sempre a vasculhamos por dentro e retiramos o que possa ter valor", disse Malton na terça-feira. "Uma das coisas principais dessa casa era a lareira, e, ao removê-la, encontramos três cartões postais. O terceiro era datado de 1968 e endereçado a J.R.R. Tolkien." Malton disse que as pesquisas que fez na Internet indicaram que a lareira de madeira esculpida com detalhes de mármore, parte da casa em que Tolkien viveu de 1968 e 1972, já deveria valer cerca de 250 mil dólares. "Somando as duas coisas, a lareira e o cartão postal, estamos falando em um preço conjunto de cerca de 500 mil dólares", disse ele ao telefone à Reuters. Malton entrou em contato com os herdeiros de Tolkien, que administram seus direitos autorais, e eles o autorizaram a vender a lareira e o cartão postal. Malton disse que provavelmente vai oferecer as duas coisas em leilão, mas, de acordo com o jornal local The Dorset Echo, ele já recebeu uma oferta de um fã de Tolkien na Bélgica. O cartão postal está endereçado a Tolkien no Miramar Hotel em Bournemouth, onde o escritor se hospedava com frequência com sua mulher, Edith. Ele foi enviado por "Lin", que Malton imagina que possa ser a também escritora de obras de fantasia Lin Carter, autora de "Tolkien: A Look Behind 'The Lord of the Rings"', lançado em 1969. O cartão mostra uma cena na Irlanda e diz: "Tenho pensado muito em você e espero que tudo tenha ido tão bem quanto se poderia esperar nessas circunstâncias tão difíceis." Malton não sabe ao certo quais teriam sido as "circunstâncias difíceis". Quando Tolkien se mudou para Poole, em 1968, ele já era famoso. Sua épica trilogia "O Senhor dos Anéis", popular muito antes de suas bem-sucedidas adaptações para o cinema, foi publicada em 1954-55. Tolkien permaneceu em Poole até a morte de sua mulher, quando mudou-se de volta a Oxford. Ele morreu em 1973, aos 81 anos.