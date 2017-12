Holografia de artista deve lotar estádio

Aproximadamente 600 mil pessoas já viram Faroeste Caboclo nos cinemas, mas não é o bastante: começa nessa sexta a venda de ingressos para o show Renato Russo Sinfônico, no dia 29, em Brasília, a estreia holográfica do mito do grupo Legião Urbana. Cerca de 50 mil pessoas deverão lotar o Estádio Mané Garrincha para presenciarem uma legião de convidados contracenando com uma figura tecnológica produzida em reputado estúdio de Los Angeles.

O show teria sido idealizado pelo próprio Renato Russo (1960-1996) e pelo maestro Silvio Barbato (morto no acidente da Air France, há quatro anos). Encampada pelo filho do cantor, Giuliano Manfredini, a ideia foi retomada e será apresentada com convidados, acompanhados da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional de Brasília, sob regência de Claudio Cohen, e por uma banda all stars.

Os convidados confirmados pela produção do show são: Ivete Sangalo, Fernanda Takai, Jerry Adriani, Jorge du Peixe (Nação Zumbi), Luiza Possi, Sandra de Sá, Zélia Duncan, Zizi Possi, Lobão, Hamilton de Holanda, Ellen Oléria, André Gonzales (do grupo Móveis Coloniais de Acaju), Alexandre Carlo (da banda Natiruts) e a violinista Ann Marie Calhoun (nascida na Virgínia, filha de mãe chinesa e pai norte-americano).

A empresa que produziu o Renato Russo holográfico é a americana V Squared Labs, grupo de ponta em design visual que já produziu espetáculos de Amon Tobin, Infected Mushroom, DJ Skrillex (e sua Mothership Tour) e festivais como Coachella e o Magnetic de Atlanta. Segundo a Assessoria de Imprensa do Legião Urbana, a tecnologia que dará nova vida a Renato será inédita no Brasil.

O arranjador dos números musicais é Arthur Verocai (compositor, arranjador e músico que ajudou a catapultar boa parte da nata da MPB na década de 1960). Verocai trabalhou como arranjador de shows de artistas como Ivan Lins, Jorge Ben Jor, Elizeth Cardoso, Gal Costa e Erasmo Carlos. Foi diretor musical e arranjador da TV Globo, em programas como Chico City e A Grande Família.

A produção musical do espetáculo é de Rafael Ramos e Andrey Hermuche é responsável pela cenografia e projeções. Será um show único, somente em Brasília, e os ingressos começam a ser vendidos a partir desta sexta-feira, dia 7 de junho, na Bilheteria Digital (http://www.bilheteriadigital.com). O preço mais barato é R$ 50 (meia-entrada para a arquibancada).

O show continua a programação que celebra os 30 anos daquela que foi (e continua sendo) uma das mais bem-sucedidas bandas do País. Em 14 anos de atividade, vendeu mais de 25 milhões de discos. Em 2012, um Tributo à Legião Urbana, com o ator Wagner Moura nos vocais no lugar de Renato Russo (e os dois remanescentes da banda, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, na guitarra e bateria), reuniu 7 mil pessoas no Espaço das Américas, em São Paulo. A ideia não teve o apoio do herdeiro de Renato Russo.