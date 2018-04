Hollywood viverá 'baby boom' em 2011

A onda de mulheres grávidas que tomou conta de Hollywood começará a dar frutos em poucos dias, quando a espanhola Penélope Cruz dará à luz e se tornará a primeira das muitas estrelas a terem bebês neste ano que começa.

Penélope Cruz e Javier Bardem fizeram no sábado passado um chá de bebê em sua casa de Los Angeles, segundo informou o The New York Post. O casal espanhol de ganhadores do Oscar organizou uma recepção com amigos à qual compareceram, entre outros, o ator Leonardo DiCaprio e sua namorada, Bar Refaeli.

A festa foi realizada antes que Penélope e Bardem viajassem para Palm Springs, cidade do sul da Califórnia conhecida por seus balneários, para passar três dias de relax antes do parto.

No domingo passado, Bardem faltou à entrega dos Globos de Ouro, motivo de piada para Robert De Niro, que brincou insinuando que o ator havia sido deportado pelos serviços de Imigração.

Durante a cerimônia, Natalie Portman, com um vestido de grávida rosa de Viktor & Rolf decorado com uma rosa vermelha incrustada em pedras, era uma das mulheres mais elegantes tanto no tapete vermelho, onde exibiu a barriga saliente, como no palco, quando subiu para pegar o prêmio de Melhor Atriz de Drama, por Cisne Negro.

"Obrigada, Benjamin, por me ajudar a criar mais vida", disse ao noivo, Benjamin Millepied, coreógrafo do filme e ator circunstancial em uma das cenas, na qual casualmente rejeita a personagem da atriz.

Mas Penélope e Natalie, mamães de primeira viagem, não estão sós. Marion Cotillard e Kate Hudson, companheiras de cenas de Penélope em Nine, também estão grávidas. Curiosamente, Nicole Kidman, outra das atrizes do musical de Rob Marshall, divulgou sua recente maternidade, embora seu caso tenha envolvido uma barriga de aluguel.

Marion Cotillard, ganhadora do Oscar por Piaf, e seu namorado, o ator francês Guillaume Canet, esperam seu primeiro filho para o primeiro semestre, mas ainda não têm planos de casamento, segundo a revista People.

No caso de Kate Hudson, trata-se do segundo herdeiro, e o primeiro com seu atual par, o cantor Matthew Bellamy, do grupo de rock Muse.

A intérprete, filha da atriz Goldie Hawn e protagonista de Um Amor de Tesouro e Quase Famosos, tem outro filho, Ryder, de 7 anos, com seu ex-marido, o também roqueiro Chris Robinson.

Além disso, Jennifer Connelly, ganhadora do Oscar por Uma Mente Brilhante, espera seu terceiro filho, o segundo com seu marido, o também ator Paul Bettany, enquanto Owen Wilson e sua namorada, Jade Duell, foram pais de um menino na sexta-feira passada.

E para coroar o ano da cegonha, Victoria Beckham terá seu quarto filho, que já tem sido alvo de especulações na internet a respeito do possível nome. Não será estranho se o escolhido for incomum, a julgar por seus irmãos: Brooklyn, Romeo e Cruz