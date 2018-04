Hollywood vive dilema sobre novos filmes de Owen Wilson

O ator americano Owen Wilson tentou se suicidar no último fim de semana, em Los Angeles (Estados Unidos), segundo boletins do Departamento de Polícia, revelou hoje o site do canal de televisão MTV. A suspeita de tentativa de suicídio de Owen Wilson deixa os executivos de Hollywood com um dilema de como prosseguir com vários filmes do ator, altamente popular e rentável na meca do cinema. O humorista loiro reconhecido por seu nariz grande, é um dos atores mais cotados para as comedias hollywoodianas, e se tornou famoso pelo filme Starsky e Hutch: Justiça em Dobro (2004) ao lado de Ben Stiller. Foi encontrado na sua casa, em Santa Monica, por um parente, que chamou imediatamente os serviços de emergência. De acordo com as revistas sensacionalistas The National Enquirer e Star, Wilson tinha ingerido um número indeterminado de pílulas e cortado os pulsos. Festival de Veneza Sua hospitalização poderá impedir que promova o filme The Darjeeling Limited, com Bill Murray, Anjelica Huston e Adrien Brody, que tem pré-estréia no Festival de Cinema de Veneza, que começa nesta quarta-feira, 29, e que a Fox Searchlight estréia em 29 de setembro. A DreamWorks disse que as rodagens de Tropic Thunder, uma comédia protagonizada por Wilson e Jack Black, continua de pé. O estúdio não informou em seu comunicado se estava procurando outro ator para o papel de Wilson. Tampouco se sabe sobre sua futura participação na comédia Marley & Me, que também tem a atriz Jennifer Aniston, como protagonista. Um porta-voz da20th Century Fox disse que a revista Variety considerou a especulação "totalmente inapropriada neste momento". Outro filme da Paramount, Drillbit Taylor, protagonizada por Wilson e produzida por Judd Apatow, chegaria às telas em março. Segundo os documentos, no sábado a polícia recebeu um telefonema informando um incidente "considerado tentativa de suicídio". Owen foi internado na segunda-feira, 27, num centro hospitalar de Los Angeles, onde se mantém em condição estável, segundo informou nesta quarta, 29, a sua porta-voz, Cynthia Harding. O ator emitiu no mesmo dia um comunicado, pedindo à imprensa que respeite a sua privacidade "neste momento difícil". Irmão dos também atores e roteiristas Andrew e Luke Wilson, Owen saltou para a fama graças a comédias como Penetras Bons de Bico, Dois é Bom, Três é Demais e Uma Noite no Museu. Recebeu uma indicação ao Oscar, em 2001, por seu trabalho como roteirista em Os Excêntricos Tenenbaums, que protagonizou junto com seu irmão Luke e um de seus melhores amigos, Ben Stiller.