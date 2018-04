Hollywood prepara o fim da era do dvd A pirataria e o consumo de filmes "on line" obrigaram os estúdios de Hollywood a formarem um grupo de distribuição de longas pela internet. Com isso, especialistas acreditam que será o fim do DVD. Fox, Paramount, Sony, Universal e Warner encabeçam um consórcio de empresas tecnológicas chamado Digital Entertainment Content Ecosystem (Dece) que servirá como um atalho dos suportes físicos para os digitais. O consórcio oferecerá ao usuário uma série de licenças que lhe darão o direito de ver, por tempo indeterminado, os conteúdos adquiridos. Inicialmente, o sistema será aplicado nos EUA e, depois, no Canadá e na Inglaterra. / EFE