Hollywood dá festa de boas-vindas a casal Beckham

Hollywood estendeu o tapete vermelho para o casal David e Victoria Beckham com uma festa oficial de boas-vindas para a dupla em Los Angeles. Os atores Tom Cruise e Will Smith foram os anfitriões do evento, exclusivo para convidados, na galeria Gaffen Contemporary do Museum of Contemporary Art. O diretor de cinema Ron Howard e as atrizes Brooke Shields e Eva Longoria, estrela do seriado de TV Desperate Housewives, estavam entre os presentes. David Beckham estreou no time americano LA Galaxy em um amistoso contra o time inglês Chelsea no sábado. O músico e produtor Quincy Jones e o ator Wesley Snipes foram dar boas-vindas ao jogador, assim como Bruce Willis, Demi Moore e o marido Ashton Kutcher. Simon Fuller, ex-empresário das Spice Girls e o homem que lançou a carreira de Victoria Beckham, também foi à festa. Fuller é também o criador do programa de talentos American Idol. A lista incluiu ainda o ator George Clooney, a apresentadora de TV Oprah Winfrey e o diretor Steven Spielberg. Os Beckham chegaram com Cruise, acompanhado pela esposa Katie Holmes, e Smith, com a mulher Jada Pinkett Smith. Cruise voou da Alemanha, onde está filmando seu novo filme, Valkyirie, especialmente para a festa. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.