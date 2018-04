Hollywood chora a morte de Patrick Swayze e saúda sua coragem

Swayze continuou a trabalhar muito depois de ter recebido o diagnóstico de câncer pancreático, quase dois anos atrás, chegando a estrelar um novo seriado na TV a cabo, "The Beast". Mas sucumbiu à doença na segunda-feira em sua casa, cercado por seus familiares, disse seu agente.

Enquanto as homenagens se acumulavam, muitos de seus pares no mundo do entretenimento saudaram sua coragem diante da doença, e a Fundação Histórica de Hollywood disse que colocaria flores em sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood.

Fãs começaram a se reunir na calçada pouco após a divulgação da notícia da morte de Swayze.

"Este é um dia ruim na história de Hollywood", disse a fã Nicole Stahl. "Ele foi um grande ator. Afinal, fez 'Dirty Dancing', 'Matador de Aluguel', 'Ghost'. Foram três dos melhores filmes de todos os tempos."

As manifestações de pesar entristeceram o clima no tapete vermelho do Festival de Cinema de Toronto, onde Rob Lowe, que contracenou com Swayze no passado, disse que este "viveu mil vidas em uma vida", acrescentando: "Ele fez o papel de meu irmão duas vezes, então sinto que perdi um irmão esta noite."

Jennifer Grey, 49, que contracenou com Swayze em "Dirty Dancing" (1987), o primeiro grande sucesso do ator texano, disse que ele foi "uma combinação rara e bela de virilidade pura e graça surpreendente."

"Lindo e forte, era um caubói de verdade com coração cheio de ternura", disse Grey, que fez o papel de uma adolescente tímida, Frances "Baby" Houseman, que se apaixona pelo personagem de Swayze, o sexy instrutor de dança Johnny Castle.

"Ele era destemido e sempre fazia questão de fazer suas próprias cenas de ação, sem dublês. Por isso não me surpreendeu que ele tenha combatido o câncer com tanta coragem e dignidade", disse a atriz.

Swayze ganhou outra indicação ao Globo de Ouro pelo papel do namorado morto de Demi Moore, Sam, na história de amor "Ghost - Do Outro Lado da Vida", de 1990.

Whoopi Goldberg, que também contracenou com Swayze no filme e recebeu um Oscar pelo papel de vidente que ajuda o espírito de Sam a fazer contato com a personagem de Demi Moore, falou dele como "um homem realmente bom, uma pessoa engraçada, a quem devo tanto que jamais poderei retribuir."

"Acredito na mensagem de 'Ghost': ele sempre estará por perto", disse Goldberg.