Hollywood aposta em mais sequências Depois de um ano relativamente original para o cinema americano, Hollywood já tem pelo menos 27 sequências de filmes para serem lançadas em 2011. A informação foi divulgada ontem após um estudo realizado pelo Box Office Mojo. O número supera o recorde estabelecido em 2003, quando foram apresentadas 24 sequências. Ainda de acordo com o estudo, as continuações representam aproximadamente um quinto dos lançamentos de 2011. No ano passado, quatro dos cinco líderes de bilheteria eram sequências: Harry Potter, Crepúsculo, O Homem de Ferro e Toy Story. Entre as estreias previstas para 2011, está a quarta parte de Piratas do Caribe. / AP