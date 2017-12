Holandês faz vitral de catedral com imagens do 11/9 Um artista plástico da Holanda incluiu uma imagem dos atentados de 11 de Setembro de 2001 às torres do World Trade Center, em Nova York, em um vitral que desenhou para uma catedral. Marc Mulders disse que a imagem, que ocupa uma parte de uma janela que mostra as representações de céu e inferno, tem o objetivo de mostrar "o inferno na Terra". Pode ser visto um avião voando em direção a uma das torres. No domingo, 8, um bispo deu sua bênção ao vitral na catedral Sint Jan, na cidade holandesa de Den Bosch. Mulders disse, em seu website, que a igreja havia encomendado um vitral "relacionado ao espírito dos nossos dias". Geert Jan van Rossem, pastor da catedral, disse que espera que o vitral faça as pessoas refletirem. "Civis inocentes foram mortos, é chocante e faz as pessoas pensarem", disse ele.