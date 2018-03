Hoje rola festa hip hop com Emicida e Kamau Hoje a "Chocolate", festa de hip hop, continua no clima de comemoração dos quatro anos do Clash Club e um line up de peso com Emicida e Kamau. O residentes King e Dubstrong receberão Slim Rimigrafia & Thiago Beats que ultrapassam barreiras sonoras do rap criando batidas ao vivo improvisando sobre baterias eletrônicas.