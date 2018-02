Hoje não se deve produzir

O reino humano é um organismo cósmico criativo, mas não necessariamente produtivo de forma constante e sistemática. Eis a razão de experimentarmos o crepúsculo da civilização atual, já que essa buscou industrializar o mundo e converter a criatividade humana em engrenagem produtiva. Nós não devemos ser medidos pela produção, mas pela criatividade. Nossa saúde depende de alternarmos com sabedoria os períodos produtivos com o tempo livre, pois é nesses momentos que nós somos quem devemos ser. Enquanto produzimos somos engrenagens, menos do que humanos. Os períodos de Lua Vazia, como hoje, são consagrados à contemplação e por isso insistir em produzir só poderia resultar em confusões e aberrações.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Tolere as falhas cometidas por aqueles que supostamente sabiam o que fazer, dado ser isso mesmo que prometeram. Porém, você devia saber também que as pessoas falam mais do que a boca e prometem o que nunca cumprem.

TOURO 21-4 a 20-5

Quando as pessoas apresentarem ideias sedutoras, tenha o bom senso de passar tudo pelo crivo da realidade prática. Quem vai concretizar essas ideias, elas ou você? Talvez tudo não passe de um jogo de sedução.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

A margem de manobra no mundo humano se chama livre-arbítrio. Nada é imposto, tudo é sugerido e por isso você deve ficar com a alma atenta às coincidências que surgirem e depois decidir o que fazer com essas.

CÂNCER 21-6 a 21-7

A oportunidade de satisfazer alguns desejos acontece no meio das tarefas cotidianas. Agora só falta você entrar nesse jogo e principalmente não cometer o deslize de achar que as tarefas não lhe deixam tempo livre.

LEÃO 22-7 a 22-8

Atente para a realidade de que atualmente não é propício complicar-se e que por isso não seria bom você entrar na conversa de quem pretende lhe vender sofisticadas fórmulas de fazer dinheiro. Simplicidade agora!

VIRGEM 23-8 a 22-9

Surge uma nova onda que, por desconhecida, seria melhor contemplá-la sem opinar. Porém, a alma humana é viciada em argumentações, mas como isso não é propício agora se corre o risco de estragar o que seria bom.

LIBRA 23-9 a 22-10

Muitas coisas que hoje parecem complicadas demais para você entender daqui a pouco se mostrarão esclarecedoras. É tudo uma questão de perspectiva, uma que por enquanto está tão oculta que provoca confusão e atordoamento.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

As pessoas que normalmente não são valorizadas podem também emitir conselhos sábios e fazê-lo sem intenção, de forma espontânea. Caberá a você ter a mente atenta o suficiente para saber ouvir esses conselhos.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Na maior parte dos casos é propício insistir para que os planos traçados sejam concretizados. Porém, agora é um desses momentos em que seria propício considerar a intuição que informa um novo rumo para tudo.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

As fortes opiniões que hoje dão o ar de ser eternas logo mais mostrarão que são efêmeras, nada além disso. Porém, não importa, a sensação de eternidade também é real. Só não vale deixar de mudar depois.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Será uma boa ideia seguir o impulso de suspender tudo por alguns dias até que o panorama se torne claro novamente. Por enquanto, o que pareceria ser uma ideia ótima pode transformar-se rapidamente numa confusão.

PEIXES 20-2 a 20-3

Você não deve explicar as razões de seu idealismo, apenas tornar-se exemplo vivo do que esse idealismo simboliza. O idealismo nunca deve ser motivo de discussão, esse tempo deve ser aproveitado para a prática.