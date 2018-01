Hoje mais recluso, músico foi premiado nos anos 1970 Mesmo saindo poucas vezes de sua fazenda no interior da Bahia, Elomar venceu prêmios importantes. Os álbuns Na Quadrada das Águas Perdidas e Dos Confins do Sertão receberam, respectivamente, as premiações de melhor disco da década de 1970, pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), e o de melhor disco estrangeiro não europeu no festival Ibero-americano de 1987, na Alemanha.