''Hoje eu compreendo a linguagem da internet''

Muitos dos empresários que investiram na internet há 10 anos perderam a aposta com o estouro da bolha das empresas.com. Outros souberam tirar da aventura as lições para continuar apostando na rede mundial para crescer. Na semana passada, Nizan Guanaes recebeu em Paris o título de Embaixador da Boa Vontade da Unesco, ao lado do estilista Oskar Metsavaht e do artista plástico Vik Muniz, também brasileiros. Na passagem pela capital francesa, Guanaes aproveitou para se encontrar com a secretária de Estado americana, Hillary Clinton, e com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. A ideia é sempre a mesma: fazer network.

Em Paris, o chairman do grupo ABC falou ao Estado sobre o título da Unesco e as estratégias de mídia que pretende levar para a instituição. Um de seus desejos é fazer da própria sede da Unesco uma referência cultural mundial, projetando na fachada a cada três meses obras de arte que associem o organismo ao público jovem, que usa Facebook, Twitter, YouTube. Guanaes quer que esses jovens ajudem a monitorar e preservar o patrimônio histórico da humanidade.

Para tanto, ele espera mobilizar o patrocínio de empresas como Louis Vuitton, Hermès, Apple, Nike, além de engajar celebridades da moda como Karl Lagerfeld, Valentino e Stella McCartney. "Eu sei que pode parecer difícil, distante, complicado, caro, mas essa é a minha experiência, isso é o que eu faço para viver e esse é meu problema", diz ele.

Na entrevista, Guanaes relembra seu tempo de portal iG, fala do posicionamento de suas agências e diz que está pronto para arregaçar as mangas e transformar a Africa em um conglomerado de agências em São Paulo, Rio, Nova York e São Francisco. Só não revela o perfil de cada uma. "Se eu tenho uma vantagem competitiva, eu vou falar?", questiona. A seguir, a síntese da conversa.

Você se tornou um dos três novos embaixadores da Boa Vontade da Unesco. Como recebeu esse convite?

Eu trabalho com a Unesco há muitos anos, desde 1984. É muito tempo de contato. E não só com a Unesco. Eu trabalho em muitas coisas, como o Todos pela Educação, o maior programa de melhoria da qualidade da educação no Brasil hoje, estou também no Parceiros pela Educação, projeto de adoção de escolas, sou do conselho do Masp, da Bienal, da Brasil Foundation, em Nova York. Eu sempre tive uma ligação natural, uma atuação social.

Então o convite surgiu naturalmente?

Não, ele me surpreendeu. São poucos os embaixadores no mundo, em geral gente muito famosa. É uma responsabilidade grande, mas ao mesmo tempo é um bom desafio. O mundo está precisando neste momento da cultura da paz. Se a gente só buscar solução na base do porrete, vai ser complicado.

Você vai atuar no segmento de mídia, novas tecnologias, juventude. Mas é mais Brasil ou exterior?

Meu papel é voltado para os jovens e a comunicação em redes sociais. Todos têm uma pauta. A que eu escolhi foi essa. Tenho de bater com a secretária-geral, Irina Bokova, mas eu gostaria de trabalhar no mundo. Acho que a Unesco e outros, como o G8, têm de estar no lugar em que as coisas estão disponíveis para todos. E a rede mundial é uma delas.

E o que dá para fazer com a internet na Unesco?

A internet é o meio que usarei para atuar na Unesco. Temos milhões de sítios históricos, as pessoas podem, por exemplo, controlar esses sítios por YouTube. Parece óbvio, mas ainda não é tem como. Falta dar esse salto de conexão. Há milhões de coisas que poderiam ser feitas pela internet e ainda não o são. Um exemplo: em um avião, bastaria entregar aos clientes um iPad na entrada. Não precisaria de maquinaria, filme, nada. No final o cliente devolve ou, se quiser, compra o iPad.

Está entusiasmado com o iPad?

Ô, tem muita coisa para fazer com um! Eu fiz uma festa para a Arianna Huffington (publisher do jornal eletrônico americano Huffington Post). Ela queria conhecer pessoas e o meu papel é promover o Brasil. Cada um que chegava, eu tirava uma foto. No final, entreguei para ela um iPad com todas as fotos, as informações, etc. Pode-se fazer uma revolução em qualquer lugar por meio da internet.

Isso já se faz, não?

Sim. Eu estive com o Mohamed ElBaradei recentemente. Ele me disse, enquanto esperávamos o Lula, que a gente poderia fazer aquele encontro pelo celular. Um mês depois ele fez uma revolução pelo celular no Egito. A internet é o meio ideal. E, quando se exagera, é inevitável que transborde nesses países. O grande problema é saber no que vão dar as revoluções. Porque a gente já viu que dá para ficar pior. Muita calma nessa hora.

Você apostou na internet muito cedo, em 2000, com o iG. Foi complicado aquilo, não?

Sim, eu tinha vendido a DM9 e precisava fazer um ano sabático. Aí fui para a internet. Foi um inferno. Eu tomava porrada todo dia. Diziam que não daria nada. Mas foi uma bênção para mim, porque hoje eu compreendo a linguagem da internet. Mesmo que eu não conheça certos aplicativos, eu entendo a lógica.

A internet gerou frustração, mas você continua apostando.

Não tem a menor dúvida. O grupo ABC é o maior do Brasil, onde é muito forte. Foi o grupo que mais cresceu no mundo ano passado, 30%, e está se expandindo pela área digital. Tanto que a Pereira & O''Dell foi eleita uma das três melhores agências dos Estados Unidos.

Apostar na internet é o meio para a publicidade brasileira se globalizar?

Não posso decidir pelos outros. O Brasil deve ter uma ou duas agências nacionais. O resto já se globalizou, são multinacionais.

Mas tem gente chegando. Como vê o reforço da posição da Publicis no Brasil?

Torna o mercado mais competitivo. Acho que é importante. O Maurice Lévy é um grande competidor, o que leva cada um de nós a criar uma estratégia. Sem uma, como vamos enfrentar Golias? Só se tiver estratégia.

Você reposicionou a atuação de suas agências de 2009 para cá. Está funcionando? Precisa de ajustes?

Está funcionando muito bem. A DM9 é uma agência que tem parceria com uma multinacional voltada para a criatividade. A Loducca é mais jovem e a Africa é uma agência feita à mão - as minhas próprias, inclusive. São posições completamente diferentes. Em uma eu sou um Relais & Chateau, na outra um Four Seasons e a na terceira um hotel super transado em downtown. E agora tem Pereira & O''Dell, a Dojo e a Rede 106. Tudo está funcionando.

Não é trabalho demais?

O cara que me orientou disse para eu ser uma espécie de papel em branco. Então eu fico olhando a estratégia. Gosto muito dessa função, tanto que estou adotando sistema de telepresença nos meus escritórios de Nova York, São Paulo e Rio. Assim eu posso conversar com as pessoas, ficar atento. Porque é realmente muita informação ao mesmo tempo.

Mas mesmo com a telepresença, as viagens continuam. Em que elas contribuem, para o quê servem?

Rapaz, eu saio andando por Paris e vou repassando por celular: "Gente, vi um negócio aqui..." Paris, Londres são cidades que inspiram só por andar nas ruas, sentar num restaurante, abrir o jornal. Dá para ver cada coisa maravilhosa...

É isso que você chama "levar a cabeça para passear", imagino.

É isso. Vou dar um exemplo de uma coisa que vi por aqui que me surpreendeu: os organizadores dos Jogos Olímpicos de Londres vão tirar, após o evento, 20 mil assentos do Estádio Olímpico. E vão doar o estádio de basquete para outro país.

Quando você vê esses projetos, não tem a sensação de que o Brasil está atrasado?

Ah, mas a minha pauta é boa. Não será pela crítica que o Brasil vai avançar. Eu digo o contrário: "Gente, vamos investir em arquitetura, em barateamento de infraestrutura, em soluções mais simples!". Essas coisas são importantíssimas. A melhor maneira de mudar é observar outro produto. Quer mudar um jornal, observe fabricante de jeans, analise uma operadora telefônica. Eu recorto tudo o que vejo de interessante em jornais e revistas.

Dê um exemplo.

Um exemplo é um cara que eu encontrei e que tem uma empresa na qual ele faz tudo à mão, artesanalmente. A Hermès é assim. E é isso que eu quero para a Africa. É como o filme De Volta para o Futuro. Vai no futuro e busca ideias. Ano retrasado eu disse ao meu sócio: "Vai haver grande problema de soberania, de insurreição de populações pelo mundo". Como eu sabia disso? Eu vi no World Economic Forum (WEF). Por isso é importante viajar. É uma forma de continuar estudando.

Seu grupo foi citado no livro Susteinable Excellence, que tal?

O Susteinable Excellence - The Future of Business in a Fast-Changing World, de Aron Cramer e Zachary Karabell, é um excelente livro. Eu recomendo. Eles citam dez companhias que vão moldar o mundo em 2020 e incluem o nosso grupo, ao lado de Walmart, Dupont, Schneider... Ali dá para ver que muita gente pequena revolucionou o mundo. A Zara mudou a moda recentemente - e agora arrumou a amiga perfeita, a Kate Middleton, princesa da Inglaterra. Ela usa direto as roupas da grife e aparece com vestidos de US$ 150. São comportamentos assim que estão mudando o mundo e que temos de observar. E ninguém faz isso só porque é bonzinho. Está todo mundo preocupado com responsabilidade social. Você conhece algum empresário de um bom nível que não esteja envolvido com o social?

Voltando à publicidade, quais são seus novos projetos?

Eu vou fazer uma empresa de PR em Nova York. Mas é uma só para coisas fúteis. Eu encontrei um veio. Como é que se promove um produto brasileiro? Não é pela mídia econômica. Nas páginas de economia se promovem ações. No resto é preciso conhecer um monte de gente. Você não pode deixar de conhecer o redator-chefe da Condé Nast Traveller, por exemplo.

Além da Africa NY, tem também a Africa Rio. Poderia falar mais sobre ela?

Ao invés de ficar cuidando de todo o grupo ABC, eu vou criar o grupo Africa. O grupo ABC está fundamentado, é cuidado pelo Guga Valente, Paulo Queiroz e Sergio Valente. Vou seguir como chairman, mas vou fazer o mesmo papel, viajando menos. Quando estiver em Nova York, por exemplo, vou usar a telepresença. Já fiz isso com o Rio e vou fazer no futuro com a Africa São Francisco, a Dojo. É como se o ABC fosse uma LVMH, e a Africa uma Louis Vuitton. Preste atenção no Financial Times. Vai ter um monte de anúncios do Itaú, nosso cliente, com o tema "I''m a global latin american". O Brasil já está se internacionalizando. Daqui a pouco vai ter gente do Brasil patrocinando Roland Garros, pode apostar.

E o que muda em cada Africa, São Paulo, Rio, Nova York, São Francisco?

Eu vou fazer quatro Africas diferentes. A Africa de São Paulo é uma agência de publicidade. A do Rio é estilo Hollywood. Tudo no Rio gira em torno da indústria do entretenimento, então não adianta usar as armas de São Paulo no Rio. A Africa de Nova York será uma PR. Mas não vai ser para dar porrada nos outros, e sim para tornar marcas famosas fora. É isso que eu vou fazer.

E a de São Francisco?

Essa é maravilhosa: mundo digital. A Africa é Zelig, um camaleão. Mas as diferenças entre cada uma delas eu não quero explicar muito. Se eu tenho uma vantagem competitiva, eu vou falar? /ANDREI NETTO

