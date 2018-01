Hoje é dia de Rod Stewart em SP e amanhã, de Ozzy É como se São Paulo se visse, por um fim de semana, entre o céu e o inferno da música pop. Ao menos os roqueiros podem ter essa sensação com a apresentação de dois rockstars que, em comum, têm apenas uma boa característica: sabem pisar em um palco como poucos. Rod Stewart, hoje, e Ozzy Osbourne, amanhã, levarão ao Parque Antártica as duas extremidades do rock-and-roll. Rod é o bom moço, muito admirado por um público bem-comportado integrado por muitas mulheres, algumas bem românticas, mas que também dão lá seus gritos e tiram os pés do chão. É a chance para ouvi-lo em um show 80% ambientado nos anos 70, década na qual o cantor se deu muito bem e que homenageou em seu mais recente CD, ''Still The Same: Great Rock Classics Of Our Time''. O ''Príncipe das Trevas'' é o outro lado da moeda. Ozzy gosta de se vender como personagem de um filme de terror, adora alimentar as lendas que o cercam e, vez ou outra, dizem que dá algumas dentadas em morcegos em pleno palco. As informações são do Jornal da Tarde. Rod Stewart. Parque Antártica. Av. Francisco Matarazzo, 1.705 (arquibancada e cadeiras). R. Turiaçu, 1.800 (pista). Inf. (011) 6846-6000. Hoje, 21 h (abertura dos portões 18 h). R$ 180 a R$ 700. Ozzy Osbourne. Parque Antártica. Av. Francisco Matarazzo, 1.705 (arquibancada e cadeiras). R. Turiaçu, 1.800 (pista). Informações (011) 6846-6000. Amanhã, 19h30 (abertura dos portões: 16h30). R$ 140 a R$ 300.