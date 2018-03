'Hoje', de Tata Amaral vence Festival de Cinema de Brasília

Hoje, de Tata Amaral, é o grande vencedor do 44º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. O longa-metragem paulistano ganhou também os candangos de atriz (Denise Fraga), além de roteiro, fotografia, direção de arte e o prêmio da crítica.

Meu País foi o segundo mais premiado, com os troféus de direção (André Ristum), ator (Rodrigo Santoro), montagem, trilha sonora, além do troféu do Júri Popular.

L, de Taís Fuginaga, ganhou o troféu de melhor curta-metragem, enquanto O Céu, o Inferno e Outras Partes do Corpo, de Rodrigo John, ficou com a estatueta de melhor filme de animação, categoria que recebeu premiação à parte pela primeira vez este ano.

Brasília fez um festival marcado pelas polêmicas, com várias mudanças em relação aos anos anteriores. Entre elas a exibição simultânea dos concorrentes em cidades-satélites como Taguatinga, Ceilândia e Sobradinho. Os suportes digital e película foram unificados. O festival foi antecipado de novembro para final de setembro. A premiação em dinheiro foi reforçada. O filme vencedor ganhou R$ 250 mil.

A mais polêmica das novidades foi a possibilidade de filmes já exibidos em outros festivais concorrerem. Antes, era dada preferência aos inéditos. A cerimônia de entrega dos prêmios, realizada hoje no Cine Brasília, foi marcada por protestos de realizadores locais, que reivindicam a volta da Mostra Brasília ao cinema, que é o principal palco do festival.