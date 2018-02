'Hoje' abre a mostra Cinema e Direitos Humanos

A história é baseada no romance "Prova Contrária", de Fernando Bonassi, e narra a chegada de uma mulher, Vera (Denise Fraga), ao seu novo apartamento. Imóvel adquirido com dinheiro da indenização recebida pelo desaparecimento do marido (o uruguaio Cesar Troncoso) nos anos de chumbo. Para deixar a posição do luto paralisante, Vera precisa exorcizar seus fantasmas, da mesma forma que um país necessita conhecer sua história, por dura que seja.

Programação - A mostra Cinema e Direitos Humanos na América Latina realiza-se nas 27 capitais brasileiras. Traz filmes inéditos do Brasil, como "Hoje", de Tata Amaral, e "O Dia Que Durou 21 Anos", de Camilo Tavares, e também de outros países, como o uruguaio "A Demora", de Rodrigo Plá, e o equatoriano "Com Meu Coração em Yambo", de Maria Fernanda Restrepo.

Nesta 7ª edição, a mostra presta homenagem ao mestre do documentário brasileiro, Eduardo Coutinho, que terá alguns dos seus filmes exibidos, como sua obra-prima "Cabra Marcado para Morrer" (em cópia restaurada), "Santo Forte" e "O Fio da Memória". Neste sábado, às 15 h, na Cinemateca Brasileira, Coutinho debate seus filmes com o público. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

7ª MOSTRA CINEMA E DIREITOS HUMANOS NA AMÉRICA DO SUL

Cinemateca (Largo Senador Raul Cardoso, 207), tel. (011) 3512-6111.

Cinesesc (Rua Augusta, 2.075), tel. 011) 3087-0500.

Grátis. Até 29/11 - www.cinedireitoshumanos.org.br.