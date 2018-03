Hoffman e Emma são estrelas do drama que estreia hoje

Além de iluminar a vida de Harvey, Kate brilha. Não à toa, já que o papel foi escrito especialmente para a atriz pelo diretor Joel Hopkins. Também nos bastidores, foi Emma Thompson quem chamou Dustin Hoffman para contracenar a seu lado. ?Emma leu o primeiro rascunho do roteiro em 24h e enviou um e-mail dizendo ?amei, amei, amei, vamos fazê-lo, eu posso fazer junto a Dustin?. Você não diz não a isso?, diz o produtor executivo Tim Perrell, no material de divulgação do filme.

Se a história de um amor entre um cinquentão e uma quarentona parece difícil de colar à primeira vista, é justamente a transparência de Harvey e Kate e a química de Hoffman e Emma que mantêm o clima de romance e o próprio ritmo do filme. Curiosamente, é a primeira vez que os dois dividem a tela com tanta intensidade (os atores estiveram juntos em "Mais Estranho que a Ficção", de 2006, têm poucas cenas juntos). As informações são do Jornal da Tarde.